Streit eskaliert: Mann verletzt

Limburg (red). Am Dienstagnachmittag ist in einem Wohnhaus in der Schiede in Limburg ein Streit zwischen zwei Personen eskaliert. Ein 30 Jahre alter Mann hatte zusammen mit einem Begleiter gegen 17.30 Uhr die Wohnung eines 28 Jahre alten Bekannten aufgesucht. Im Laufe eines Disputs soll der 30-Jährige dann zunächst einen Hintereingang des Mehrfamilienhauses beschädigt und im Dachgeschoss mit einem Gegenstand auf den 28-Jährigen eingeschlagen haben.

Dabei wurde der 28 Jahre alte Mann so schwer verletzt, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der mutmaßliche Schläger ergriff nach der Auseinandersetzung zusammen mit seinem Begleiter die Flucht und konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kurz nach der Tat im Bereich des Limburger Lahnufers festgenommen und zur Polizeistation nach Limburg gebracht werden.

Da ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 2,4 Promille ergab, musste er sich auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Da nach Angaben der Polizei der Verdacht besteht, dass der 30-Jährige von seinem Kontrahenten im Laufe der Auseinandersetzung mit einer Waffe bedroht wurde, wurde auch gegen den 28-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zur Klärung des genauen Tathergangs hat die Limburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.