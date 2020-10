Streit zwischen zwei Frauen eskaliert im Aufzug

Für einen Streit zwischen zwei Frauen, die sich in einem Aufzug am Limburger Bahnhof in die Haare geraten waren, sucht die Polizei Zeugen. Symbolbild Polizei

LIMBURG - Ein Aufzug zwei Frauen und ein eskalierender Streit: In einem Aufzug am Limburger Bahnhof sind sich am Mittwochmorgen zwei Frauen in die Haare geraten. Beide waren in einem Bus von Lindenholzhausen nach Limburg gefahren und gegen 8.20 Uhr an der Haltestelle ZOB-Süd ausgestiegen. Als eine der Frauen, eine 53-Jährige, mit dem Aufzug zur Unterführung in Richtung Innenstadt herunterfahren wollte, soll sich die bisher unbekannte andere Frau samt Kinderwagen und zwei Kindern ebenfalls in den Aufzug gedrängt haben. Der darauf folgende Streit mündete in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei soll die Unbekannte die 53-Jährige beleidigt, geschlagen, getreten sowie im Bereich des Halses gepackt haben. Als Passanten zu Hilfe kamen, soll die Angreiferin nach Polizeiangaben, in Richtung Eisenbahnstraße davongelaufen sein. Die Frau habe einen dunklen Teint gehabt und ein Kopftuch getragen. Zeugen können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 mit der Polizei in Verbindung setzen.