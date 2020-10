Jetzt teilen:

LIMBURG - In der Limburger Südstadt soll in den kommenden Jahren der soziale Zusammenhalt gefördert werden. Daher wurde die Stadt in das gleichnamige Städtebauförderprogramm aufgenommen. Das Besondere an dem Programm ist die enge Beteiligung der Bürger. Dazu wurde die sogenannte Südstadtrunde ins Leben gerufen. Laut Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) hat der Magistrat nun die Zusammensetzung der Südstadtrunde bestätigt.

Die Südstadtrunde ist eine Art ehrenamtlicher Lenkungskreis, der die Projekte der kommenden zehn Jahre begleitet und vom Förderprogramm verpflichtend vorgesehen ist. Die Runde besteht aus 14 Bewohnern der Limburger Südstadt und aus elf Vertretern verschiedener Institutionen wie Schulen, der Caritas oder DITIB. Darüber hinaus gibt es vier beratende Mitglieder, also Mitglieder ohne Stimmrecht. Dies sind Vertreter der Stadtverwaltung, des Quartiersmanagements und des Planungs- und Architekturbüros Rittmansperger. Die Mitglieder tagen sechsmal im Jahr und sprechen als "Berater" Empfehlungen zur Auswahl der Projekte aus und wirken bei der Planung und Umsetzung mit. Auch können sie selbst Ideen einbringen, insbesondere für kleine, einfach umsetzbare Projekte.

Im September waren alle Bürger der Südstadt dazu aufgerufen, sich für die Runde zu melden. Insgesamt sind 40 Bewerbungen beim Quartiersbüro in der Friedrich-Ebert-Straße eingegangen, sodass das Los entscheiden musste. Dabei wurde aber berücksichtigt, dass die sechs Nachbarschaftsbezirke der Südstadt vertreten sind. Aus zwei bewohnerstärkeren Bezirken wurden jeweils zwei Mitglieder gelost und aus vier Bereichen jeweils einer. Im zweiten Schritt wurde das ehrenamtliche Gremium nach Geschlecht, Alter und kulturellem Hintergrund auf 14 Mitglieder ergänzt. Die übrigen Bewerber, die nicht für die Südstadtrunde ausgewählt wurden, werden eng in den weiteren Prozess eingebunden, sodass sie die Runde aktiv begleiten können.

Quartiersbüro ist die Anlaufstelle für das Projekt

Anlaufstelle für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" ist das Quartiersbüro in der Friedrich-Ebert-Straße 34. Ansprechpartner sind Marcus Schenk und Karin Zein. Das Büro ist geöffnet von Montag bis Mittwoch von 10 bis 14 Uhr, zusätzlich gibt es Sprechstunden mit Quartiersmanager Schenk immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Darüber hinaus werden aber auch persönliche Termine im Quartier vereinbart. Telefonisch ist das Büro erreichbar unter 0 64 31-7 79 63 16 und per E-Mail unter schenk@qurban.de.