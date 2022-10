Südstadt:"Tunnel - jetzt oder nie"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Bürgerinitiative "Für Südstadttunnel unter der Alttrasse" plant neben Informationsständen und Vorstandssitzungen in Limburg und Diez drei Veranstaltungen, um über die Gesundheitsgefährdung durch Luftschadstoffe zu informieren.

Am Mittwoch, 12. Oktober, findet von 18 bis 19.30 Uhr eine Online-Veranstaltung mit Professor Dr. Barbara Hoffmann vom Leibnitz-Institut für Umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf statt. Themen sind Gesundheitswirkungen von Luftschadstoffen, Empfehlungen der WHO, die gesetzliche Umsetzungen und welche Konsequenzen dies für die Stadtplanung haben könnte.

Diskussion mit

Abgeordneten

Für Mittwoch, 19. Oktober, sind Landtagsabgeordnete von CDU, SPD, FDP und Die Grünen /Bündnis 90 in das Restaurant "La Strada" eingeladen. Ab 20 Uhr geht es um das Thema "Südstadttunnel - Jetzt oder nie!". Im Gemeindezentrum Blumenrod ist am Donnerstag, 17. November, eine Informationsveranstaltung mit dem Limburger Bürgermeister Marius Hahn sowie dem ersten Stadtrat in Limburg, Michael Stanke, geplant.