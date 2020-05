Jetzt teilen:

Bad Camberg-Würges (red). In der Riesengebirgsstraße in Würges haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag Kreuze auf einen grünen Audi Kombi mit schwarzer und silberner Sprayfarbe aufgesprüht. Das schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Auch ein Briefkasten sei in der Nähe auf gleiche Weise beschädigt worden. Zeugen melden sich bei der Polizei in Limburg, Telefon 0 64 31- 9 14 00.