Technologiezentrum für die Friedrich-Dessauer-Schule

LIMBURG - Als zukunftsweisendes Projekt ist das Technologiezentrum ausgewiesen, das an der Limburger Friedrich-Dessauer-Schule entsteht. Jetzt ist dort das Richtfest gefeiert worden.

"Ich steh hier glücklich mit einem Bier vom Fass, doch die meisten Menschen suchen was", begann Peter Pfeiffer, Geschäftsführer und Inhaber des Limburger Bauunternehmens Mollandin, seinen Richtspruch. Große Hallen wie diese gehören für ihn dazu - so wie diese: eine Halle, in der bald schon junge Menschen ausgebildet werden, die die Technologien von morgen weiterentwickeln sollen. Mit der Halle, sagte Stefan Laux, Schulleiter der FDS, sei ein großer Wurf gelungen sei, der Kapazitäten für die Zukunft bereithalte. Von Seiten der Schule hatte Oliver Koch das Projekt begleitet. Seitens des Landes unterstützen der ehemalige Landrat Manfred Michel (CDU) und dessen Nachfolger Michael Köberle (CDU) das Vorhaben. Außerdem begleiteten Albrecht Heckelmann und Peter Klein vom Limburger Architekturbüro Schwarz Planung und Bau.

Die Bedeutsamkeit einer innovativen, zukunftsorientierten Berufsausbildung, die die Voraussetzung für einen erfolgreichen Werdegang schaffe, hob Köberle hervor. In dem Technologiezentrum sieht er eine Stätte, an der sich junge Menschen entwickeln und sich Schlüsseltechnologien aneignen können.

Für das Ziehen an einem Strang plädiert der Leiter des staatlichen Schulamtes Michael Scholz: "Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammen diese Region stärken."

Raum für Robotik und künstliche Intelligenz

Fotos Richtfest an der FDS - Technologiezentrum als zukunftsweisendes Projekt: Richtspruch Pfeiffer. Foto: FDS Richtfest an der FDS - Technologiezentrum als zukunftsweisendes Projekt v.l. Laux, Scholz, Köberle. Foto: FDS 3

Dieses zukunftsweisende Projekt trage dazu bei, zukunftsorientiert auszubilden und so das Bildungswesen zu stärken. Bereiche wie künstliche Intelligenz und Robotik werden in der Halle eine Heimat finden.