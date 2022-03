Telefon am Steuer: 20 000 Euro Schaden in Bad Camberg

Weil er während der Fahrt auf dem Handy eine Nachricht schreiben wollte, so teil die Polizei mit, hat ein Mann in Bad Camberg-Erbach einen teuren Unfall gebaut. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

BAD CAMBERG-ERBACH - Am Dienstagabend hat ein Autofahrer in Erbach laut Polizeibericht einen Unfall gebaut, weil er durch das Schreiben einer SMS abgelenkt war. Der 25-Jährige war mit einem Audi vom Horstweg in Richtung Wald unterwegs. Nach seinen Angaben, so die Polizei, schrieb er hierbei eine SMS auf seinem Mobiltelefon und verlor die Kontrolle über das Auto. Er kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Schaden: mindestens 20 000 Euro.