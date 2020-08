Tempo 170: Streife erwischt Raser

In Limburg stoppt die Polizei einen 20 Jahre alten Raser, der zum Teil mit Tempo 170 in Richtung Innenstadt unterwegs war. Foto: Friso Gentsch/dpa

Limburg (red). Am frühen Mittwochabend hat eine Zivilstreife der Polizei im Bereich von Limburg einen 20-jährigen Autoraser erwischt. Die Streife wurde gegen 18.20 Uhr auf einen grauen 3er-BMW aufmerksam, der mit sehr hoher Geschwindigkeit die B 8 von Limburg-Staffel aus kommend in Richtung Limburg befuhr und dann nach rechts in Richtung Limburg-Innenstadt abbog.

Nachdem die Beamten den BMW auf der zweispurigen Straße mit ihrem Zivilwagen fast passiert hatten, beschleunigte der Fahrer seinen Wagen bis zum Ortseingang auf etwa 170 Kilometer pro Stunde. Dann sei er äußerst rasanter und rücksichtslos weiter über die Schiede durch Limburg gefahren, um dann nach dem Schiedetunnel nach rechts auf die B 417 in Richtung Linther abzubiegen. In Linther wurde der 20-jährigen Fahrer schließlich gestoppt und kontrolliert. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrzeug, Führerschein und Handy stellte die Polizei sicher. Augenzeugen oder Geschädigte können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 bei der Polizei melden.