Tempo 20 und 30 kommen ab Montag für die Limburger Innenstadt

Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Limburg treffen Vorbereitungen für die Tempo 20 Regelung in der Grabenstraße.

Limburg (red). Viel Verkehr, hohe Häuserzeilen, Kavalierstarts, das Aufheulen lassen der Motoren und das ständige Hin- und Herfahren der gleichen Kraftfahrzeuge - all das führt zu in der Limburger Innenstadt zur Lärmbelästigung und wurde von den Anwohnern an die Stadtverwaltung seit Jahren als Beschwerde gemeldet. Vor allem in der Graupfortstraße, der Grabenstraße und in der Hospitalstraße tritt das Problem auf.

Abhilfe sollen nun Tempo 30 beziehungsweise Tempo 20 schaffen. Die Schilder dafür werden am Montag, 25. Mai, durch die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs angebracht. Die Bodenhülsen wurden schon in dieser Woche gesetzt. Tempo 30 gilt dann künftig in der gesamten Grabenstraße, der Konrad-Kurzbold-Straße ab dem Verkehrskreisel in Richtung alter Lahnbrücke und in der Weilburger Straße bis zum Kreuzungspunkt Schleusenweg.

Aufenthaltsfunktion steht im Vordergrund

In der Grabenstraße zwischen der Graupfortstraße und der Hospitalstraße wird Tempo 20 eingerichtet. Dies ist möglich, da es sich hier um einen zentralen städtischen Bereich mit vielen Fußgängern und Geschäften handelt, sodass überwiegend die Aufenthaltsfunktion im Vordergrund steht. Neben Lärmminderung soll gerade Tempo 20 auch den Verkehrsfluss verbessern und Stickoxide beim Anfahren vermeiden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ein weiterer Punkt sei, dass Tempo 20 die Sicherheit und Aufenthaltsqualität für Fußgänger in diesem Bereich erhöhe.

"Wir hätten uns zum Wohle der Anwohner sicherlich auch andere Regelungen gewünscht. Aber die waren rechtlich nicht möglich. So hoffen wir, dass wir mit den nun umgesetzten Maßnahmen eine Verbesserung für die Anwohner schaffen können", sagt der Erste Stadtrat Michael Stanke. Er weist darauf hin, dass die Grabenstraße aktuell die am drittstärksten von Lärm belastete Straße in Limburg sei.

Je höher diese Zahl, umso höher die Lärmbelastung

Hessen habe für die Lärmaktionsplanung Auslösewerte von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht festgelegt. Um Rückschlüsse auf lärmbetroffene Menschen ziehen zu können, werde europaweit die Lärmkennziffer herangezogen. Je höher diese Zahl sei, umso höher die Lärmbelastung.

In der Limburger Grabenstraße sei eine Lärmkennziffer von 425 bei Tag und 900 in der Nacht ermittelt worden. Die Berechnung beruhe auf Lärmkartierungen und beziehe die Anzahl der Einwohner und die Lärmbelastung in dem jeweiligen Bereich mit ein.

Zur Lärmreduzierung werden daher nun Tempo 30 beziehungsweise Tempo 20 eingerichtet werden. Sollte dies nicht zu einer dauerhaften Verbesserung der Lärmbelästigung durch Kraftfahrzeuge führen, werden weitere Maßnahmen geprüft, kündigt Stanke an. Es sollen parallel die Verkehrskontrollen und die Überprüfung der Lärmgeräusche der Fahrzeuge durch die Polizei fortgeführt werden.