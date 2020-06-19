Temposünder im Visier: So oft hat's in Limburg geblitzt

In der Frankfurter Straße stadtauswärts zur Autobahn oder zum ICE-Bahnhof haben es Autofahrer besonders eilig. Dort werden bei Tag und in der Nacht die meisten und höchsten Tempoverstöße gemessen. Foto: Dieter Fluck
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BLITZER IN ZAHLEN
Nachfolgend die "Hitparade" der einzelnen
Radarmessstationen im vergangenen Jahr. Zum Vergleich in Klammern die Zahlen aus 2018: Frankfurter Straße Limburg stadtauswärts 3972 (2657), Frankfurter Straße Lindenholzhausen 2460 (keine Vergleichszahl), Staffel Koblenzer Straße aus Richtung Görgeshausen 873 (1108), Holzheimer Straße Limburg in Richtung Holzheim 667 (416), Diezer Straße Richtung Innenstadt 600 (754), Diezer Straße stadtauswärts 475 (551), Linter Richtung Ortsmitte 102 (362).
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