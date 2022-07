Thomas Jeckel löst Bruno Vormann als Obermeister ab

Bruno Vormann (rechts) steht nicht mehr der Bauinnung als Obermeister vor. Wahlleiter Stefan Laßmann (l.) gab dann als Wahlleiter die Wahl von Thomas Jeckel (vorn, 2. v. r.) als neuen Obermeister bekannt. Weiter auf unserem Foto Markus Stein (vorne, 2. v. l.) sowie (hinten, v. l.) Björn Zell, Hartmut Bördner, Bernhard Böcher und Marcus Finger. Foto: Klaus-Dieter Häring

LIMBURG-STAFFEL - Fünf Jahre hat Bruno Vormann als Obermeister "übergangsweise" dem Vorstand der heimischen Bauinnung vorgestanden. Fünf Jahre lang hat er darum gebeten, für einen Nachfolger zu sorgen. In diesem Jahr war es nun so weit. In der Jahreshauptversammlung der Innung wurde Thomas Jeckel einstimmig zum neuen Obermeister der Bauinnung gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind der stellvertretende Obermeister Markus Stein sowie die Beisitzer Björn Zell, Bernhard Böcher, Marcus Finger und Hartmut Bördner.

Bevor die Spitze der Innung neu besetzt war, hatte Bruno Vormann letztmals seinen Rechenschaftsbericht erstattet. Er verwies auf eine "erfreuliche Zahl von 51 Mitgliedern", kamen doch im vergangenen Jahr 2021 neun Betriebe dazu, bei einem Austritt. "Und dies im Zeichen der Pandemie-Krise", betonte Vormann, der nun hofft, dass Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Denn bis auf wenige Ausnahmen habe sich das Handwerk in dieser Zeit gut behauptet. Wie sich die wirtschaftliche Lage weiterhin entwickelt, sei nur schwer abzuschätzen. "Insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine muss abgewartet werden". Dazu müsse man weiter mit steigenden Kosten "nicht nur für Energie und Material" rechnen. Auch seien steigende Steuern und Abgaben zu erwarten. Das politische Ziel mit 400 000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr sei in den beiden zurückliegenden Jahren um jeweils 100 000 verfehlt. Es müssten Fördermöglichkeiten geschaffen werden, die die Mehrkosten auch durch die Vorgaben der Klassifizierung von Neu- und Altbauten ausgleichen oder mindern.

Problematisch seien für das Bauhandwerk die Lieferengpässe von Produktions- und Baumaterialien. So fehle es an Holz, Stahl, Kunststoffen, Dämmstoffen und sonstigem Baumaterial, "und dies versetzt viele Handwerksbetriebe in Planungsunsicherheit". Dazu komme noch der Fachkräftemangel, der sich nicht nur im Handwerk, sondern auch in der Produktion der Industrie bemerkbar macht. Schon heute übersteige die Zahl der Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, die Zahl derer, die neu auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. "Früher hatten wir ein Überangebot an Arbeitnehmern, heute ein Überangebot an offenen Stellen."

In diesem Zusammenhang kam Vormann zu den aktuellen Ausbildungszahlen. So werden derzeit in den Betrieben der heimischen Bauinnung 47 Jugendliche ausgebildet: 22 Maurer, je ein Estrichverleger sowie Beton- und Stahlbetonbauer, fünf Fliesen-Platten- und Mosaikverleger, vier Hochbaufacharbeiter, sieben Straßenbauer und sechs Kaufleute für Büromanagement.

Die Zahl der Auszubildenden hätte auch Auswirkungen auf den Schulstandort Limburg. In Zukunft benötige man, um den Schulstandort Limburg zu sichern, mindestens eine Klassengröße von zwölf Lehrlingen im ersten, neun Azubis im zweiten und acht Lehrlingen im dritten Ausbildungsjahr. Die Verantwortlichen hofften, diese Zahlen mit Unterstützung der Agentur für Arbeit zu erreichen.

Den Rechenschaftsbericht der Kreishandwerkerschaft erstattete deren Geschäftsführer Stefan Laßmann.