Tödlicher Unfall auf B8 in Bad Camberg: Motorradfahrer stirbt

Bei einem schweren Unfall auf der B8 in Bad Camberg ist am Samstagabend ein Motorradfahrer gestorben.

BAD CAMBERG - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 17.25 Uhr auf der B8 in Bad Camberg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war eine 29-jährige Frau aus dem Odenwald mit ihrem Fahrzeug vom Bad Camberger Stadtteil Erbach in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In Höhe der Pommernstraße wollte sie laut Polizei vermutlich nach links abbiegen. Dabei nahm sie einem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Der 29-jährige aus dem Raum Wetzlar stürzte und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Autofahrerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, zu der Schwere ihrer Verletzungen machte die Polizei vorerst keine Angaben. Um die Unfallursache zu ermitteln, zog die zuständige Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu.

Neben mehreren Rettungswagen und der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B8 ist derzeit an der Unfallstelle noch voll gesperrt.