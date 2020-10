"Tretminen" und jede Menge Müll

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Spaziergänger kennen das: Einmal nicht hingeschaut und schon steht man in den Hinterlassenschaften von Hunden. Die Haufen der Vierbeiner liegen auf Gehwegen, Straßen Feldwegen, aber auch auf wichtigen landwirtschaftlichen Flächen. Letztlich stellt das auch ein Problem für die Gesundheit von Mensch und Tier dar. Die Lösung: Hundekottüten und Spender dafür an jeder Ecke. Eine gute Idee? "Nein", meint die Stadt Limburg.

"Ein Erfolg in der Bekämpfung von Hundekot ist durch die Spender nicht zu erkennen", sagt der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU. Im Gegenteil hätten sich die Beutel selbst zum Müllproblem entwickelt. Entweder, weil einfach alle Tüten gleichzeitig mutwillig aus dem Spender rausgerissen und in der Umgebung verteilt, oder weil die Tüten mit samt dem Hundehaufen ins Feld geworfen würden.

Die Zahlen: 2019 wurden in Limburg an den 64 Hundekotbeutelspendern 315 000 Tüten ausgegeben. Allein der Verbrauch im Bereich von Fußgängerzone, Serenadenhof und Neumarkt lag bei 60 000 Beuteln und das bei 1700 Hunden im Stadtgebiet. "Wir diskutieren über die Abschaffung von Plastiktüten und andere Wegwerfplastikartikel und schaffen mit den Kotbeuteln ein neues Problem", sagt Stanke. Viele Hundebesitzer hätten zwar Kotbeutel dabei und benutzten sie auch, einigen Wenigen sei das aber gleichgültig.

WOHIN MIT DEM MÜLL? Beim Abfallwirtschaftsbetrieb in Beselisch-Heckholzhausen kann jeder Haushalt pro Jahr bis zu vier Kubikmeter Gehölzschnitt kostenlos abgeben. In den Kompostwerken in Gräveneck und Heckholzhausen können Grünabfälle aus Gärten abgegeben werden. Wer nicht fahren möchte, kann für vier Euro beim Bürgerbüro der Stadt Limburg in der Werner-Senger-Straße spezielle Abfallsäcke kaufen und beim Abholtermin der Biomülltonne neben diese stellen. Sperrmüll holt ebenfalls der Abfallwirtschaftsbetrieb ab. Jeder Haushalt kann pro Jahr bis zu vier Kubikmeter sperrigen Abfälle abholen lassen. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer0 64 71-5 16 92 00 ist erforderlich. Auch weitere Abfälle wie Bauschutt, Asbest, Elektrogeräte oder Mineralfasern können über den Abfallwirtschaftsbetrieb entsorgt werden. Informationen dazu gibt es auf der Website des Betriebs unter https://www.awb-lm.de/.

Stanke plädiert dafür, die öffentliche Verteilung der Tüten in Limburg abzuschaffen, anstatt weitere Spender aufzustellen. Das werde zunehmend auch von Bürgern und Ortsbeiräten gefordert. Tüten ohne Plastik seien keine Alternative, da diese nicht vollständig ökologisch abbaubar seien.

Dabei ist Stanke klar, dass Hundekottüten weiter gebraucht werden, um die Haufen der Vierbeiner zu entfernen. Er appelliert daher an alle Hundebesitzer, die Tüten direkt von zu Hause aus mitzunehmen. Seine Idee: Künftig könnten die Beutel im Miniformat gezielt an die Hundebesitzer verteilt werden, die man wie einen Schlüsselanhänger an die Leine hängen kann.

Der Hundekot sei aber nicht allein das Problem. Ein belegtes Brötchen vom Bäcker, ein Kaffee im Pappbecher, eine Zigarette - und danach? Oftmals werde der Müll an Ort und Stelle entsorgt - und zwar nicht im dafür vorgesehenen Mülleimer.

Schon in den vergangenen Jahren sei eine Vermüllung des öffentlichen Raumes in Limburg erkennbar gewesen. Seit der Corona-Pandemie habe sich der Trend rasant erhöht.

Illegelae Müllentsorgung nimmt immer mehr zu

Das Müllproblem existiert flächendeckend - auf Waldwegen, in Wäldern, auf Grünflächen, öffentlichen Straßen und Plätzen, entlang der Lahn", sagt Michael Stanke. Dabei mache es nach seiner Einschätzung keinen Unterschied, ob es in dem Gebiet eine hohe Anzahl an öffentlichen Mülleimern gibt oder nicht.

Auch an den Sammelstellen für Kleidung und Glas und im Wald fänden sich mittlerweile große Müllberge.

Die Beschwerden über die illegale Müllentsorgung nehmen bei der Stadtverwaltung zu. "Unser Betriebshof kommt mit der Müllentsorgung teilweise nicht mehr hinterher", erklärt Stanke und appelliert an die Bürger, ihren Müll an den dafür vorgesehenen Stellen zu entsorgen. In einem ersten Beratungsgang hat sich der Magistrat mit dem Müllproblem beschäftigt. Eine Lösung sieht er in einer Aufklärungskampagne zur Müllvermeidung. Nun werden in einem ersten Schritt die Ortsbeiräte und der Umweltausschuss zu dem Thema angehört. Auch mit den Ortslandwirten soll über das Thema diskutiert werden, da sie auch mit zunehmendem Müll zu kämpfen haben.