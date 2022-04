Trickbetrug in Limburger Pizzeria

Die Polizei in Limburg sucht Zeugen für einen Trickbetrug in einer Limburger Pizzeria. Foto: Friso Gentsch/dpa

LIMBURG-ESCHHOFEN - Mit einem Ablenkungsmanöver haben am Montagmorgen, 4. April, zwei Trickdiebe in einer Pizzeria in der Bahnhofstraße in Eschhofen einen Mitarbeiter bestohlen. Gegen 9.40 Uhr betraten die beiden Männer nach Angaben der Polizei die Gaststätte. Einer der Betrüger verwickelte den Mitarbeiter in ein Gespräch. Zeitgleich sei der zweite Mann zu einem Kleiderständer gegangen und habe eine Tasche samt Inhalt gestohlen. Beide Männer verließen im Anschluss mit ihrem Diebesgut die Pizzeria. Beide Männer sollen dunkle Haut gehabt habe und kaum deutsch gesprochen haben.

Einer der beiden sei etwa 1,70 Meter groß und etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen. Er habe lichte Haare gehabt und sei mit einer dunkelgrünen Jacke, einem hellen Pullover und einer blauen Jeans bekleidet gewesen. Der zweite Täter sei etwas kleiner und jünger gewesen. Er habe seine schwarzen Haare kurz getragen und sei mit einem hellen Pullover und blauen Jeans bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31- 9 14 00 entgegen.