Trickbetrüger auf dem Limburger Neumarkt

Limburg (red). Am Dienstagmittag haben Trickbetrüger auf dem Neumarkt in Limburg zugeschlagen. Ein bisher unbekannter Mann soll dort gegen 12.15 Uhr einen 77 Jahre alten Mann so geschickt abgelenkt haben, dass eine ebenfalls unbekannte Frau die Geldbörse des 77-Jährigen stehlen konnte. Beide Täter sollen etwa 40 Jahre alt gewesen sein und eine normale Statur sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die etwa 1,60 Meter große Frau habe zudem halblange schwarze Haare gehabt und sei mit einem dunklen Kleid bekleidet gewesen. Der Mann wurde als etwa 1,65 Meter groß beschrieben, soll kurze schwarze Haare sowie einen gebräunten Teint gehabt haben. Er soll dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.