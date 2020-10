Trickbetrüger räumt Konten ab

Ein Unbekannter hat sich in Hadamar als Bankmitarbeiter ausgegeben und mehrere Tausend Euro von den Konten seines Opfers abgehoben. Symbolfoto: animaflora/Fotolia.de

HADAMAR - Ein Trickbetrüger hat sich am Samstag am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und mehrere Tausend Euro von den Konten des Angerufenen erbeutet.

Zuvor hatte das in Hadamar lebende Opfer nach Angaben der Polizei mehrere E-Mails erhalten, die den Anschein erweckten, dass sie von seiner Sparkasse stammten. In den E-Mails wurde er über eine angebliche Systemumstellung der Bank informiert. Dazu müsse er seine Kontonummer übermitteln.

Zugangsdaten

per Telefon mitgeteilt

Als der Mann dies getan hatte, erhielt er einen Anruf von dem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Da der Mann einiges über die Konten des Mannes wusste, schöpfte der Angerufene zunächst keinen Verdacht und gab telefonisch mehrere TANs an den Trickbetrüger weiter.

Nach dem Telefonat stellte der Hadamarer dann fest, dass ohne sein Wissen mehrere Tausend Euro von seinen Konten abgebucht worden waren.

Da immer wieder ähnlich gelagerte Fälle angezeigt werden, weist die Polizei darauf hin, dass keine Bank per Mail oder telefonisch die Herausgabe von Kontodaten oder TAN-Nummern verlangt. Diese Daten sollten in keinem Fall online sowie telefonisch weitergegeben werden. Wer Zweifel an der Richtigkeit derartiger E-Mails oder Anrufen hat, sollte seine Bank kontaktieren. Besteht der Verdacht einer Straftat, sollte dies unverzüglich bei der nächsten Polizeistelle oder via Onlinewache www.polizei.hessen.de angezeigt werden.