Trickdieb auf Parkplatz erfolgreich

Symbolfoto: Goss Vitalij/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Mittwochnachmittag hat ein Trickbetrüger auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Westerwaldstraße in Limburg zugeschlagen und dabei einen Geldschein erbeutet.

Der bisher unbekannte Mann klopfte zwischen 15 und 16 Uhr an der Fahrzeugscheibe eines dort stehenden Pkw und bat den im Fahrzeug sitzenden Senior darum, Geld gewechselt zu bekommen. Als der ältere Mann seine Geldbörse herausholte, gelang es dem Täter, unbemerkt einen Geldschein aus der Geldbörse zu entnehmen und mit diesem zu flüchten.

Der Trickbetrüger soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie schlank gewesen sein. Er habe kurze rötliche Haare und einen ebenfalls rötlichen, mehrere Tage gewachsenen Bart gehabt. Bekleidet sei der Mann mit einer dunkelblauen Jacke gewesen.

Aufgrund des aktuellen Falles weist die Polizei noch einmal eindringliche darauf hin: W Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten.

W Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen.

W Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber in dem geschilderten Fall werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31- 9 14 00 in Verbindung zu setzen.