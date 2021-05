Trickdieb erbeutet Geld in Limburger Metzgerei

Die Polizei sucht nach einem Trickdieb, der am Mittwoch in einer Metzgerei in der Bahnhofstraße Geld gestohlen hat. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Am Mittwochnachmittag hat ein Trickdieb in einer Metzgerei in der Bahnhofstraße in Limburg einen 50-Euro-Schein gestohlen.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei gegen 17.50 Uhr die Metzgereifiliale betreten und ein belegtes Brötchen verlangt. Um das Brötchen zu bezahlen, legte der Täter einen 50-Euro-Schein in die Geldschale auf der Auslage. Der Mann brachte dann die Verkäuferin absichtlich durcheinander: Während die Mitarbeiterin das Wechselgeld vorbereitete, soll der Täter mehrmals seine Wünsche bezüglich der Stückelung des Wechselgeldes geändert haben.

Als die Frau dann das Rückgeld in die Geldschale legte, war der Geldschein weg. Der Täter schnappte sich nun auch das Wechselgeld und verließ das Geschäft.

Der Mann soll etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt sowie deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.