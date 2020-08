Trickdieb erbeutet Wechselgeld

Jetzt teilen:

Limburg (red). Ein dreister Trickdieb hat am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in der Hospitalstraße in Limburg Bargeld erbeutet. Der Täter betrat nach Angaben der Polizei gegen 15.25 Uhr das Geschäft und fragte nach Wechselgeld.

Da sich in der Kasse nicht genug Geld befand, ging die hilfsbereite Verkäuferin in ein Büro, um Geld aus dem Tresor zu holen. Dabei wurde sie von dem Trickdieb verfolgt, der schließlich versuchte, ihr das Geld wegzunehmen. Die Frau forderte ihn daraufhin auf, das Geschäft zu verlassen, was der Mann auch tat. Beim Nachzählen stellte sie allerdings fest, dass der Unbekannte 100 Euro gestohlen hatte.

Der Täter wurde als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, circa 60 Jahre alt, korpulent, mit weißen Haaren und einem Seitenscheitel, mit einem auffällig runden Gesicht und braunen Augen beschrieben. Er habe einen dunklen Teint gehabt, ein weißes Hemd und blaue Jeans getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.