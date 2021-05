Trio verprügelt 54-Jährige beim Gassigehen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat in Hünfelden geben können. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

HÜNFELDEN - Eine 54-jährige Frau hat bereits am vergangenen Donnerstagabend (27. Mai) bei einer Körperverletzung derart schwere Verletzungen erlitten, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Hintergründe der Tat, welche bei der Polizei am Sonntag zur Anzeige gebracht wurde, konnten bisher nicht ermittelt werden. Den Angaben der Geschädigten zufolge war diese am Donnerstagabend mit ihrem Hund in Hünfelden nahe des Modellflugplatzes im Feld spazieren. Dort sei sie gegen 20.15 Uhr von drei unbekannten männlichen Tätern zunächst beleidigt und kurz darauf von einem der Männer mit der Faust in den Bauch geschlagen worden. Als sie daraufhin auf dem Boden zusammengesackt sei, habe ihr ein zweiter Täter noch ins Gesicht getreten. Bei dem Angriff erlitt die 54-Jährige Verletzungen, welche eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus zur Folge hatten. Die Limburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.