Dienstag,
24.03.2020 - 07:32
2 min
Trotz Corona: In Limburg dürfen Väter noch bei Geburt dabei sein
Andernorts sind sie nicht mehr im Kreißsaal erwünscht: werdende Väter. Wie ist die Lage in Limburg-Weilburg? Wir haben nachgefragt.
Von Sonja Diefenbach
Redakteurin Weilburg
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