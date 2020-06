Trotz Schließungswelle: Karstadt bleibt in Limburg

Jetzt teilen:

Bundesweit schließt der Kaufhauskonzern "Galeria Karstadt Kaufhof" Filialen. In Hessen sind vier Standorte betroffen, etwa in Frankfurt. Der Standort Limburg soll aber bestehen bleiben. Am Freitag sind die Mitarbeiter in Versammlungen über die Ergebnisse der Konzernneuaufstellung informiert worden. Für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg ist das ein positives Ergebnis. "Die IHK Limburg freut sich für den heimischen Einzelhandel, dass der Karstadt-Standort in Limburg nicht zu den von den Schließungen betroffenen Filialen gehört", sagt IHK-Präsident Ulrich Heep. Karstadt sei für den stationären Handel in Limburg von enormer Bedeutung, eine Schließung hätte große Auswirkungen auf die Stadt gehabt. "Als Magnet bringt Karstadt zusätzliche Frequenz und damit Kaufkraft in die Stadt, von der auch die Einzelhändler der Innenstadt profitieren", so Heep. brm/Foto: Mika Beuster