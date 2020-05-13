Überlebende danken mit Marienstatue

Mit einem Bildstock der Gottesmutter drückt sich noch heute die Dankbarkeit der Menschen aus, die in Schutzkellern die Bombardierungen überlebt hatten. Foto: Dieter Fluck
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