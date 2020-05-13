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Mittwoch, 13.05.2020 - 13:24
3 min

Überlebende danken mit Marienstatue

Eine Marienstatue haben die Überlebenden der Holzheimer Straße und benachbarter Straßenzüge nach dem Zweiten Weltkrieg als Zeichen des Dankes gestiftet. Noch heute erinnert sie an die Schrecken des Krieges.

Von Dieter Fluck
Mit einem Bildstock der Gottesmutter drückt sich noch heute die Dankbarkeit der Menschen aus, die in Schutzkellern die Bombardierungen überlebt hatten. Foto: Dieter Fluck

Mit einem Bildstock der Gottesmutter drückt sich noch heute die Dankbarkeit der Menschen aus, die in Schutzkellern die Bombardierungen überlebt hatten. Foto: Dieter Fluck

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