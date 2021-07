Umleitung um die Diezer Straße in Limburg

Die Versorgungsleitungen entlang der nach Diez führenden Fahrspur werden derzeit in der Diezer Straße in Limburg erneuert. Seit über einer Woche führen die Arbeiten zu deutlichen Änderungen in der Verkehrsführung. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die Diezer Straße in Limburg ist seit dem 20. Juli zur Einbahnstraße geworden. Der Auto-Verkehr kommt über die Straße noch in die Innenstadt und damit auf die Schiede. Wer mit dem Kraftfahrzeug unterwegs ist, muss aber von der Kreuzung Schiede/Diezer Straße in Richtung Diez auf die Umgehungsstraße ausweichen.

Diese führt für Autos und Motorräder über die Parkstraße und die Tilemannstraße, um am "Werkstadt"-Kreisel wieder auf die Diezer Straße zu kommen.

Für den Lkw-Verkehr über 3,5 Tonnen führt der Weg über die Umleitungsstrecken U3 und U5 über die Schiedekreuzung und die Schiede über die Frankfurter Straße und Wiesbadener Straße, Zeppelinstraße, Holzheimer Straße und "Im großen Rohr" in die Industriestraße und dann nach Diez. Der über die B 417 aus Wiesbaden kommende Lkw-Verkehr biegt am Eppenau-Kreisel in die Zeppelinstraße ein, der über die B 8 kommende Lkw-Verkehr kann an der Pallottinerkirche den Weg über Wiesbadener Straße nehmen oder biegt von der Frankfurter Straße in die Eisenbahnstraße ab und fährt dann über die Industriestraße nach Diez.

Einschränkungen

auch für Fußgänger

Die Arbeiten sind auch für die Fußgänger mit Einschränkungen und Behinderungen verbunden, steht doch der Bürgersteig entlang der in Richtung Diez führenden Fahrspur nicht zur Verfügung.

Grund für die Umleitung sind Arbeiten am Versorgungsnetz. Die Arbeiten zur Erneuerung von Strom-, Wasser- und Gasleitung im Auftrag der EVL finden unter der Maßgabe statt, dass die Versorgung der Anlieger immer gewährleistet sein muss. Daher mussten für die Gas- und Wasserleitungen bis zur Inbetriebnahme der neuen Leitungen die alten Leitungen in Betrieb bleiben sowie zusätzlich bei einigen Anliegern Notversorgungsleitungen verlegt werden.

Die Arbeiten in der Diezer Straße sollen bis November dauern, die seit 20. Juli geltende Verkehrsregelung ist bis zum Ende der Sommerferien vorgesehen. Der Magistrat der Stadt hat für die Arbeiten einen Auftrag in Höhe von 671 000 Euro erteilt. Im vergangenen Jahr waren auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Versorgungsleitungen erneuert worden.