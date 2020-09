Umsatzeinbrüche bei Industrie in Limburg-Weilburg

Die Industrie- und Handelskammer Limburg-Weilburg hat ihre Mitglieder zur aktuellen Lage befragt. Die Ergebnisse sind wegen Corona äußerst ernüchternd. Foto: Mika Beuster

Limburg-Weilburg (red). Die Umsätze der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes im Landkreis Limburg-Weilburg sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 gegenüber dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums infolge der Corona-Krise gesunken. Rund 9 Prozent weniger Umsatz erzielten die Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten, wie eine Auswertung aktueller Daten aus dem Statistischen Landesamt für den Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg zeigt.

Von den heimischen Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe wurde von Januar bis Juni 2020 ein Gesamtumsatz von rund 728 Millionen Euro erzielt. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2019 waren es 798 Millionen Euro. "Der Umsatzrückgang ist vor allem coronabedingt, teilte die IHK-Pressestelle mit. Aber schon 2019 gab es gegenüber dem besonders guten Jahr 2018 einen Umsatzrückgang aufgrund einer sich abkühlenden konjunkturellen Lage.

Negativer Trend aus dem Jahr 2019 hat sich versärkt

Die weltweiten Einschränkungen infolge der Pandemie seit Januar 2020, gerade auch im grenzüberschreitenden Waren- und Reiseverkehr, haben für die Industrie den negativen Schwung aus 2019 in 2020 verlängert und nochverstärkt.

Die Umsätze des ersten Halbjahres 2020 wurden in Summe von den 51 größeren heimischen Industrieunternehmen (mit jeweils mehr als 50 Beschäftigten) gemeldet, erwirtschaftet von 7117 Beschäftigten. Im Unterschied zu den Inlandsumsätzen waren die Auslandsumsätze der heimischen Betriebe 2019 noch kräftig gestiegen, um 8 Prozent. Dafür sind sie jetzt in 2020 umso deutlicher gefallen, und zwar um 18 Prozent auf 185 Millionen Euro; im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 227 Millionen. Euro.

Obwohl die Exportquote auf 25 Prozent zurückgegangen ist (2019: 28 Prozent), ist und bleibt die Industriebranche mehr als alle anderen vom Auslandsgeschäft abhängig.

Ein großer Teil der Produkte wird ins Ausland verkauft, in die Länder des Euroraumes, mehr noch in Länder außerhalb des Euroraums. Die Lieferungen in die Euro-Länder sind gegenüber dem Vorjahr etwas weniger gefallen als die Exporte in Länder mit fremder Währung.

In einer Corona-Blitzumfrage hatte die IHK Ende Juni die Unternehmen auch gefragt, wann sie mit einer Rückkehr zur "Normalität" bezüglich der eigenen Geschäftstätigkeit rechnen. Die meisten rechnen nicht mehr in diesem Jahr damit.