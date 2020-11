Umweltspur sorgt für Unmut

In Limburg werden in der Innenstadt regelmäßig zu hohe Schadstoffwerte gemessen. Vor allem an der Hauptverkehrsstraße Schiede werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nicht eingehalten. Deshalb steht sogar ein Dieselfahrverbot im Raum. Das wollen die Stadt Limburg und das Land Hessen möglichst verhindern. Das Land Hessen wollte nun mit einer Umweltspur auf der Schiede in beide Fahrtrichtungen den Wert senken. Ende November soll das Gutachten vorliegen.