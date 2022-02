Unbekannte randalieren in Schule

Jetzt teilen:

BRECHEN-OBERBRECHEN - Am Sonntagmittag, 27. Februar, haben aufmerksame Beobachter der Polizei gemeldet, dass Unbekannte in der Grundschule Oberbrechen Sachbeschädigungen verursacht haben, und die Täter zum Teil auch in das Gebäude eingestiegen waren. Dem Anschein nach wurden im Laufe des Wochenendes von außen Steine gegen die Scheiben der Mensa geworfen, sodass hier mehrere Beschädigungen entstanden. Durch ein von den Tätern beschädigtes Fliegengitter und das dahinterliegende Fenster stiegen die Unbekannten laut Bericht der Polizei dann in einen Raum der Schule ein, beschädigten dort Tische und warfen Stühle um. Im Bereich der Schultoiletten sei zudem die Fensterscheibe mit einem Stift beschmiert worden. Es entstand geschätzt ein Schaden von circa 1000 Euro. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.