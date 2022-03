Unbekannte schlagen 26-Jährigen

Jetzt teilen:

LIMBURG - Wie die Polizei mitteilt, ist es am Sonntag, 20. März, gegen 1 Uhr in Limburg Süd zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen, die sich in der Nähe eines Schnellrestaurants aufhielten. Demnach habe ein 26-Jähriger aus Runkel mit seiner 23-jährigen Begleitung an seinem Fahrzeug gestanden, um auf die Ausgabe der Bestellung zu warten. Laut Polizei seien bisher unbekannte Personen mit einem Auto neben die beiden Wartenden gefahren und hätten eine verbale Streitigkeit begonnen. Die Situation sei eskaliert und die Personengruppe habe sowohl auf den 26-Jährigen als auch auf dessen Fahrzeug eingeschlagen. Der 26-Jährige wurde nicht verletzt, am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.