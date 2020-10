Unbekannte überfallen Supermarkt

Jetzt teilen:

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN - Am frühen Donnerstagabend haben vier Unbekannte in der Frankfurter Straße in Lindenholzhausen einen Einkaufsmarkt überfallen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei betrat das Quartett gegen 19 Uhr den Verkaufsraum. Im Kassenbereich stieß einer der Täter eine Kassiererin zur Seite und entnahm aus der Kasse mehrere Hundert Euro. Dann flohen sie zu Fuß in eine angrenzende Feldgemarkung in Richtung Lindenholzhausen. Alle vier Täter sollen zwischen 15 und 25 Jahre alt gewesen sein und eine normale Figur gehabt haben. Drei waren etwa 1,80 Meter groß, der vierte Täter soll größer gewesen sein. Zudem hätten alle die Kapuzen ihrer Oberbekleidung über den Kopf gezogen und dunkle Jogginghosen sowie Mund-Nase-Schutz getragen. Einer soll möglicherweise ein Messer oder einen Schraubendreher in der Hand gehalten haben.

Zeugen können sich unter Telefon 0 64 31- 9 14 00 bei der Polizei melden.