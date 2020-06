Jetzt teilen:

Mengerskirchen-Probbach (red). Laut Polizeiangaben haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf einem Grundstück in der Elisabeth-Diehl-Straße in Probbach einen Schaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Der Eigentümer hat dort mehrere Schwarzkiefern gepflanzt, welche am Wurzelwerk mit roher Gewalt abgebrochen wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.