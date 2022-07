Unbekannter attackiert Frau in Limburg

Nach einem Angriff in Limburg auf eine junge Frau sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LIMBURG - In Limburg hat ein Mann in der Nacht auf Dienstag eine Frau angegriffen und versucht, sie in einem Hinterhof festzuhalten. Das teilte die Polizei mit.

Die 32-Jährige war am 5. Juli gegen 4 Uhr in der Weiersteinstraße unterwegs, als ein bisher unbekannter Mann sie in einen Hinterhof lockte und sie von hinten umschlang. Der Täter hielt die Arme der Frau fest und ihren Mund zu. Die Frau schaffte es, so die Polizei weiter, sich aus dem Griff zu lösen und um Hilfe zu schreien. Sie flüchtete auf die Straße und rettete sich in ein zufällig vorbeifahrendes Taxi.

Der Täter rannte daraufhin in Richtung Innenstadt davon, konnte aber vom Taxifahrer noch gesehen werden. Er wurde der Polizei als schlank, 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß beschrieben. Zudem habe er große, weiße Kopfhörer um den Hals und eine schwarze Jacke getragen.

Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 erbeten.