Unbekannter schlägt zu

Elz (red). Passanten haben die Hilferufe bemerkt: Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr hörten sie die Rufe in der Elzer Schönaustraße. Als die Polizei eintraf, gab ein 49-Jähriger aus Elz an, dass er unvermittelt auf offener Straße angegriffen worden sei. Eine unbekannte Person habe ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn auch gewürgt. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass der Täter in die Bahnhofstraße flüchtete. Er wurde als etwa 1,80 Meter groß, schlank und mit dunklem, kurzen Haar beschrieben; er trug eine helle Jacke.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.