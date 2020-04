Unfall in Limburg: Hubschrauber fliegt Frau ins Krankenhaus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (usa). Am Samstagmittag ist nach einem Unfall in Limburg eine Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei in Limburg schwebe sie nicht in Lebensgefahr. Auch alle andere Insassen der beiden an dem Unfall beteiligten Autos wurden verletzt, zum Großteil leicht. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Holzheimer Straße / "Im Großen Rohr". Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet und es kam zum Zusammenstoß. Die Holzheimer Straße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.