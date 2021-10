Unfall in Lindenholzhausen

Jetzt teilen:

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN - Am frühen Mittwochabend hat ein Autofahrer in Lindenholzhausen einen Verkehrsunfall verursacht und ist vom Unfallort geflüchtet: Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 83-jähriger Limburger die Bahnhofstraße aus Richtung Margaretenhof kommend in Fahrtrichtung Kirchstraße, als ihm ein bislang unbekanntes Auto entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen geriet der entgegenkommende Wagen beim Passieren eines am Straßenrand stehenden Autos in die Fahrspur des Limburgers, sodass dieser ausweichen musste und zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug streifte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9500 Euro.

Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug respektive den Fahrer liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 zu melden.