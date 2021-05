Unfallflucht: Splitter verletzen Vater und Kind

Die Polizei in Limburg sucht nach dem Verursacher eines Unfalls, bei dem am Freitag ein Vater und sein vierjähriges Kind verletzt wurden. Auto Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Ein Vater und sein vier Jahre altes Kind sind am Freitag in Limburg bei einem Unfall verletzt worden. Der Verursacher des Unfalls ist geflüchtet. Die Polizei teilte mit, dass der Mann auf der Zeppelinstraße gegen 16.50 Uhr mit seinem VW Sharan in Fahrtrichtung Linter unterwegs war. Ihm sei ein Fahrzeug entgegengekommen, das nach Aussage des Mannes auf der Fahrbahnmitte fuhr, sodass der linke Außenspiegel des VW beschädigt wurde. Glassplitter des Spiegels seien durch das geöffnete Fenster ins Innere des Autos geflogen und hätten den Fahrer und sein vierjähriges Kind leicht verletzt. Der Unfallverursacher sei weitergefahren. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.