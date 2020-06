Unfallverursacher flüchtet

Jetzt teilen:

Limburg-Lindenholzhausen (red). Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 6 Uhr ein grauer Opel Astra in Lindenholzhausen bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in der Fahnenstraße, als mutmaßlich der unbekannte Unfallverursacher aus Richtung Frankfurter Straße kommend den Opel beim Vorbeifahren touchierte. An dem Astra entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise: Polizei Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00.