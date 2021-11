Jetzt teilen:

LIMBURG - Laut Polizeiangaben ist es in der Weiersteinstraße 9 in Limburg am Samstag zwischen Mitternacht und 12 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei sei ein grauer VW Golf beschädigt worden. Der Unfallverursacher stieß gegen das Fahrzeugheck des geparkten Autos und entfernte sich vom Unfallort; es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Limburg, Telefon 0 64 31/9 14 00.