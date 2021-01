Unterstützung aus Limburg für Pfarrei im Untertaunus

Jetzt teilen:

BAD SCHWALBACH - Zwei Jahre nach dem Zusammenschluss der vormals zehn Kirchengemeinden bekommt die Pfarrei Heilige Familie Untertaunus weitere administrative Unterstützung aus Limburg. Ein sogenannter Verwaltungsleiter wird in die Pfarrei neuen Typs entsandt. Er wird ausschließlich für die Großgemeinde zuständig sein und soll auch dafür sorgen, dass die Seelsorger weniger im Büro sitzen müssen und sich mehr mit den Menschen in der Gemeinde befassen können.

Ende Januar sollen bei einer virtuellen Sitzung des Pfarrgemeinderats das Konzept vorgestellt und ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, so Pfarrer Stefan Schneider auf Anfrage dieser Zeitung. Danach könne die Stelle ausgeschrieben werden. Mit ein bisschen Glück könnte die Unterstützung bereits Mitte des Jahres in Bad Schwalbach eintreffen. Die neue Kraft wird ihr Büro im alten Pfarrhaus haben.

„Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt Pfarrer Schneider zu der Personalie. Froh ist er vor allem, dass es sich um eine Stelle in Vollzeit handle und dass der Verwaltungsleiter ausschließlich für die Pfarrei Heilige Familie tätig werden solle. „Das ist hier einfach so riesig“, weiß Schneider. Den Überblick zu behalten, sei anspruchsvoll.

Bereits seit 1. April 2020 ist eine Kita-Koordinatorin im Dienst, die ebenfalls vom Bad Schwalbacher Büro aus agiert. Sie ist nicht nur für die Verwaltung der Bad Schwalbacher katholischen Kita St. Elisabeth zuständig, sondern auch für die katholischen Kitas in Bleidenstadt und Idstein.

2021 soll auch die Untersuchung des Gebäudebestands in der Großpfarrei starten, wie Pfarrer Schneider erläuterte. Im Rahmen des Projekts „KIS“ (Kirchliche Immobilien Strategie) beleuchten externe Gutachter alle Gebäude in den Kirchorten der Pfarrei. Ziel ist eine langfristige Planung. Dabei geht es auch darum, welche Gebäude die Pfarrei sich auf Dauer leisten kann. „Behalten wir es, gibt es Sanierungsbedarf, müssen wir einzelne Gebäude kurz-, mittel- oder langfristig abgeben?“, umreißt Schneider die Fragen, die sich letztlich stellen. Zum KIS-Projekt gehört aber auch eine historische Komponente. So werden bereits jetzt in den Kirchorten die alten Baupläne gesammelt.

Die Fachleute werden in Bad Schwalbach bereits im Februar erwartet.