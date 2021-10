Vanessa Soukup arbeitet als Streetworkerin in Limburg

Der Limburger Bahnhofsplatz ist ein Arbeitsplatz von Streeworkerin Vanessa Soukup. Archivfoto: Pascal Reeber

LIMBURG - Straßen und Plätze, das sind die Arbeitsplätze von Vanessa Soukup. Aufsuchende Jugendarbeit nennt sich das, was sie macht. "Streetwork" ist eine andere Bezeichnung. Seit 1. Februar ist die ausgebildete Pädagogin im Dienst der Stadt Limburg.

Beraten, begleiten, vermitteln, so einfach lasse sich das Aufgabengebiet umschreiben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Limburg. In der Umsetzung beziehungsweise in der Praxis sei das gar nicht so einfach. In den ersten Monaten hat Corona die neue Fachkraft in der Abteilung Kinder- und Jugendarbeit ziemlich ausgebremst. "Meine Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren", erklärt Vanessa Soukup (Foto: Stadt Limburg). Sie ist viel in der Innenstadt unterwegs, auf dem Bahnhofsplatz, an der "Pusteblume", im Tal Josaphat.

Betreuung ist

jetzt vorbeugend

"Die Stadtpolitik hat mit ihrer Entscheidung, eine neue Stelle zu schaffen und gezielt eine Ansprechpartnerin für Jugendliche und junge Erwachsene zur Verfügung zu stellen, ein deutliches Signal gesendet", verdeutlicht der Erste Stadtrat Michael Stanke als zuständiger Dezernent. Natürlich werde diese Stelle nicht alle Probleme lösen, dennoch verfolge die Stadt das Ziel, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Phase der Orientierung beratend und unterstützend zur Seite zu stehen.

"Meine Aufgabe ist es, die Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu vertreten, die sich im öffentlichen Raum aufhalten", sagt die Pädagogin. Aufsuchende Arbeit, die ist von der Abteilung bisher auch schon praktiziert worden, allerdings mit einem großen Unterschied: Bisher geschah diese Arbeit als Reaktion, nun ist das alles als vorbeugende, als präventive Betreuung angelegt. "Ich versuche, die ersten Schritte zu machen, Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen und den Kontakt aufzubauen und zu halten. Ein kurzes Gespräch und dann abtauchen, das kann nicht das Ziel dieser Arbeit sein", macht Vanessa Soukup deutlich.

Ihr Arbeitsgebiet und Aufgabenbereich sind für alle sichtbar, die mit offenen Augen in der Stadt unterwegs sind. "Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr dankbar dafür sind, wenn ihnen wertschätzend begegnet wird", so die Mitarbeiterin der Stadt. Der Bahnhofsplatz ist ein Treffpunkt, auch für junge Menschen. Wer kommt dort hin, was ist der Anlass? Die Kontaktaufnahme auf dem Bahnhofsplatz geschieht mit einzelnen Personen.

Als Streetworkerin will Vanessa Soukup ins Gespräch kommen, um zu begleiten und zu unterstützen. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, sich der Sorgen und Nöten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzunehmen, die oftmals auch in Hilflosigkeit versinken. "Es ist wichtig, hinter die Fassade zu schauen und nach den tatsächlichen Bedürfnissen zu fragen", verdeutlicht Vanessa Soukup. Und dabei gehe es nicht darum, als Sozialtherapeutin verstanden zu werden, aber auch nicht ordnungspolitisch rüberzukommen.

Im Tal Josaphat, für Vanessa Soukup ein wichtiger Anlaufpunkt, läuft die Kontaktaufnahme ganz anders. Dort halten sich viele Jugendliche und junge Erwachsene aus unterschiedlichen Alters- und Interessengruppen oft in Gruppen auf. Eine enge Zusammenarbeit gibt es bereits mit den dort aktiven Skatern. "Sie haben klare Vorstellungen und Ziele und zeigen sich als freundlich, kommunikativ und interessiert an einem sozialen und friedlichen Miteinander", sagt die Streetworkerin. Während viele Erwachsene die Skater lediglich als laut wahrnehmen, sieht Vanessa Soukup sie um die Sauberkeit der Anlage bemüht und sie zeigten sich auch gegenüber Kindern und ihren Eltern als einfühlsam, wenn sie die Gefahren der Skateranlage vermittelten.

Doch in der Stadt fehle es grundsätzlich an Räumen für junge Menschen. Räume müssten in dem Fall nicht durch Mauern umgeben sein, es gehe dabei auch um soziale Räume als Treffpunkte.

"Treff im Tal" soll

wieder kommen

In ihrer Arbeit sucht die Streetworkerin eine enge Zusammenarbeit mit den bestehenden Angeboten der Jugendfreizeitstätte sowie mit der Jugendkirche "Crossover" und "Jobaktiv" und weiteren Einrichtungen. Konkret plant sie die Wiederaufnahme des "Treffs im Tal". Die in den Sommerferien stattgefundene "chill-out-week" als offenes Angebot und mit verschiedenen Workshops war für sie eine Auftaktvveranstaltung.