Vater und Tochter schwer verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Am frühen Montagabend wurden in der Dieselstraße in Limburg zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Ein 49 Jahre alter Daimler-Fahrer kam laut Polizeibericht gegen 18.15 Uhr aus Richtung B 8 und war auf der Dieselstraße in Fahrtrichtung Robert-Bosch-Straße unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Daimler gegen eine Mauer sowie einen Stromverteilerkasten und stieß mit den beiden dort laufenden Fußgängern zusammen.

Im Anschluss geriet der Wagen auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite, wo der Daimler schließlich an einem auf dem Parkplatz eines Autohauses stehenden Toyota zum Stillstand kam.

Die beiden Fußgänger, ein 44 Jahre alter Mann und seine sieben Jahre alte Tochter, wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Das Fahrzeug des Mannes wurde sichergestellt, da ein technischer Defekt an dem Auto nicht ausgeschlossen werden konnte. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird von der Polizei auf mindestens 23 000 Euro geschätzt.