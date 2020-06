Verkehrssperrungen nach Brand in Limburg aufgehoben

Symbolbild. Foto: stock.adobe

LIMBURG/DIEZ - Gute Nachrichten für Autofahrer in Limburg: Die Feuerwehr hat die seit Beginn des Großbrandes in Diez in der Nacht auf Donnerstag eingerichtete Versorgungsleitung von der Lahn bis zur Brandstelle zurückgebaut. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr wurden daher die damit einhergehenden, weitreichenden Verkehrssperrungen im Stadtgebiet Limburg aufgehoben. Freie Fahrt in Limburg also.

In Diez müssen Autofahrer dagegen noch etwas Geduld haben. Um die Einsatzkräfte im Bereich der Brandstelle bei der Firma Uriel nicht zu gefährden, muss die Industriestraße ab dem Kreisverkehr Industriestraße / Im Großen Rohr bis zur Einmündung Industriestraße / Werner-von-Siemens-Straße (Höhe TOOM-Baumarkt) in Diez weiterhin voll gesperrt bleiben.

Ab kommenden Montag soll auch diese Sperrung aufgehoben werden. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer weiterhin um Nachsicht und auch darum, die aufgestellten Absperrungen nicht selbständig zur Seite zu räumen.