Vermisste 17-Jährige wieder da

GIESSEN/LIMBURG - Die Kriminalpolizei in Gießen hat seit 14. August nach einer 17-Jährigen gesucht, die sich zuletzt in Gießen und Limburg aufgehalten hatte. Nun die Entwarnung, die Jugendliche wurde laut Polizei gefunden.

"Die Jugendliche wurde am Sonntag in Südhessen durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen", teilte die Polizei am Montag mit.