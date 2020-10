Vermisster 14-Jähriger wohlbehalten zurück

(Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Die Polizei hat den am Mittwoch als vermisst gemeldeten 14-Jährigen aus Hadamar am Donnerstag wohlbehalten gefunden. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Westhessen hervor.

Schon seit einer Woche galt der Jugendliche als vermisst. Er war aus einer Jugendeinrichtung am "Mönchberg" in Hadamar verschwunden. Der Junge hatte die Einrichtung am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 0.15 Uhr verlassen. Da er trotz aller bisherigen polizeilichen Maßnahmen bis zum Mittwoch nicht gefunden werden konnte, bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Am Donnerstag dann die gute Nachricht, der Jugendliche war wieder da.