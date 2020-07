Vier Kilo Marihuana sichergestellt

Vier Kilo Marihuana hat die Polizei in Elz bei einer Fahrzeugkontrolle sichergestellt. Im Zusammenhang damit wurden drei Männer festgenommen. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

Elz/Limburg/Montabaur (red). Vier Kilo Marihuana haben Ermittler der Limburger Kriminalpolizei am Dienstag, 30. Juni, in Elz sichergestellt. Zuvor hatten, wie die Polizei erst jetzt mitteilte, umfangreiche Ermittlungen die Beamten auf die Spur von drei Männern im Alter von 20, 21 sowie 26 Jahren geführt, die unter anderem im Kreis Limburg-Weilburg sowie im angrenzenden Rheinland-Pfalz mit Drogen gehandelt haben sollen.

Am Dienstagabend schlugen die Ermittler dann in Elz zu und kontrollierten ein Fahrzeug, mit dem zwei der Tatverdächtigen unterwegs waren. In dem Auto fanden die Ermittler rund vier Kilogramm Marihuana und stellten dieses sicher. Noch am gleichen Abend wurden zudem die Wohnungen der beiden Fahrzeuginsassen in Elz sowie Limburg und die Wohnung des 21 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen des Duos in der Verbandsgemeinde Montabaur durchsucht.

Dabei stellten die Beamten unter anderem über 30 Gramm Kokain sowie 1600 Euro Bargeld sicher. Aufgrund der für Drogengeschäfte typischen Stückelung des Geldes, könnte dieses nach Angaben der Polizei aus Verkäufen von Betäubungsmitteln stammen. Die beiden 20 und 26 Jahre alten Männer wurden noch während der Fahrzeugkontrolle festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg am nächsten Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Limburg vorgeführt. Er ordnete gegen beide Männer Untersuchungshaft an.

Den 21 Jahre alte Mann aus Montabaur nahmen die Beamten am darauffolgenden Montag in seiner Wohnung ebenfalls fest. Auch gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.