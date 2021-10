Vier Verletzte nach Unfall auf B49 bei Limburg-Offheim

Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Vier verletzte Personen, eine davon schwer, sowie ein Schaden von über 35.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag auf der B49 bei Limburg ereignet hat.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr gegen 15.05 Uhr eine 34-Jährige aus Waldbrunn in ihrem Auto hinter einer 50-jährigen Autofahrerin aus Dornburg auf der B49 aus Limburg in Richtung Weilburg. In Höhe der Abfahrt Limburg-Offheim musste die 50-Jährige wegen stockenden Verkehrs bremsen. Das bemerkte die 34-Jährige laut Polizei zu spät und fuhr auf das Auto der Dornburgerin auf. Durch den Aufprall beschleunigte das vordere Fahrzeug, überschlug sich einmal und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Leitplanke zum Stehen. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt, die Beifahrerin der 34-Jährigen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Laut Polizei entstand Schaden in einer Gesamthöhe von rund 35.400 Euro.