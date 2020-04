Vollsperrung bei Bad Camberg an drei Wochenenden

Symbolbild. Archivfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Bad Camberg (red). In diesem Jahr saniert Hessen Mobil die Bundesstraße 8 in der Ortsdurchfahrt von Bad Camberg im Bereich der Frankfurter Straße zwischen dem Abzweig zur Bahnhofstraße (Landesstraße 3031) und dem Ortsausgang nach Würges.

"Die Fahrbahn der B 8 ist in diesem Bereich durch Flickstellen, Netzrisse, Durchbrüche, offene Risse und Fugen sowie Verdrückungen, Randabbrüche, Ausbrüche und Spurrinnen massiv beschädigt", teilt Hessen Mobil via Pressemitteilung mit.

Auf einem Großteil der Strecke wird daher der schadhafte Asphalt bis zu einer Tiefe von zwölf Zentimetern entfernt und anschließend ein neuer Asphaltaufbau mit acht Zentimetern Binderschicht und vier Zentimetern Deckschicht in die Fahrbahn eingebaut.

In Bereichen von Aufbrüchen wird zudem die unterste Asphaltschicht - die sogenannte Tragschicht - erneuert. In den besonders beschädigten Fahrbahnbereichen am Abzweig zur Bahnhofstraße sowie am Ortsausgang nach Würges wird der alte Straßenaufbau gänzlich entfernt und neu aufgebaut.

Kosten für Sanierung betragen 480 000 Euro

Die Kosten für diese Straßensanierung belaufen sich auf insgesamt rund 480 000 Euro und werden weitestgehend von der Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger der B 8 getragen. Die Stadt Bad Camberg übernimmt dabei anteilig die Kosten für die Erneuerung der Bordsteine.

In den beiden Wochen nach Ostern - geplant ist ab Dienstag, 14. April, - finden bereits vorbereitende Arbeiten an der Bundesstraße statt. So werden die Rinnenplatten, Bordsteine und Schächte entlang der Frankfurter Straße ausgetauscht. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr im Baustellenbereich mit Baustellenampeln geregelt.

Die Arbeiten an der Fahrbahn sind nach jetzigem Zeitplan für Mai vorgesehen. Während dieser Bauarbeiten muss die B 8 im Bereich der Frankfurter Straße voll gesperrt werden. Um die Beeinträchtigungen durch diese Vollsperrung so gering wie möglich zu halten, sollen die Arbeiten an drei Wochenenden stattfinden. Aktuell sind hierfür die ersten drei Mai-Wochenenden jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen vorgesehen.

Arbeiten unterteilen sich

in drei Bauabschnitte

Die Bauarbeiten werden in drei Bauabschnitte unterteilt. Bis zum jeweiligen Baustellenbereich bleibt die B 8 für Anlieger befahrbar.

W Der erste Abschnitt umfasst den rund 360 Meter langen Bereich der Frankfurter Straße zwischen dem Abzweig zur Bahnhofstraße und der Kreuzung Mühlweg/Neumarkt. Der Pkw-Verkehr wird in dieser Zeit innerörtlich in beide Fahrtrichtungen über die Bahnhofstraße, die Jahnstraße und den Mühlweg umgeleitet.

W Im zweiten Bauabschnitt wird die Frankfurter Straße ab der Kreuzung Mühlweg/Neumarkt bis zu Höhe der Tankstelle an der B 8 saniert. Während dieser rund 265 Meter lange Streckenabschnitt voll gesperrt ist, führt die innerörtliche Umleitung in beide Fahrtrichtungen über die Giesbert-Lieber-Straße, die Peter-Cathrein-Straße, die Weißertstraße, die Eichbornstraße, die Kapellenstraße, die Obertorstraße, die Dombacher Straße und die L 3031.

W Als dritter und letzter Abschnitt wird die B 8 auf rund 215 Metern zwischen der Tankstelle und dem Ortsausgang nach Würges saniert und gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit wie während des zweiten Bauabschnittes umgeleitet.