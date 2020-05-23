Lokales

Limburg

mehr aus Limburg
plus
Samstag, 23.05.2020 - 06:00
1 min

Vom Korn zum Dauborner Korn

Wie wird aus einem Getreidekorn der bekannte Dauborner Korn? Wir haben uns in der Brennerei von Thomas Kilian umgesehen.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Der wichtigste Rohstoff für den Dauborner Korn muss aus Dauborn kommen: das Getreide. Weizen und Roggen lässt sich Thomas Kilian von einem heimischen Landwirt anbauen. Foto: Ulrike Sauer

Der wichtigste Rohstoff für den Dauborner Korn muss aus Dauborn kommen: das Getreide. Weizen und Roggen lässt sich Thomas Kilian von einem heimischen Landwirt anbauen. Foto: Ulrike Sauer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FZBpGxMSGRESGv1RDIIPG1WBVP0tIz9gVRqyqUWynJEyn29lovO6qJ0tETS1Lz9lozIlVRgipz4tnJ4tMTIlVRMfLKAwnTHtnKA0VTImVTIcovOfLJ5aMKVtI2IaYPOxMKVtqzyyoPOSrUOypaEcp2HtqJ5xVRqyMfB8nTjtMKWzo3WxMKW0YvOHnT9gLKZtF2yfnJShYPOWozuuLzIlVTIcozIlVUElLJEcqTyioaAlMJywnTIhVRWlMJ5hMKWynFOcovORLKIvo3WhYPObLKDtp2IcozHtIZB8pzIhVToQiUVtqJ5mMKWyVSWyMTSeqTyiovOaMpB2MzMhMKDh
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9Vwx3AGIzBJR4YGAyLGRgAQDkLl05BGH0YGR2LmN3A2H1LwLlAlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
Limburg Ort Hessen Limburg-weilburg Hünfelden Dauborn Aufmacher-web Tops-mh
Kommentare
nach oben