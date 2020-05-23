Samstag,
23.05.2020 - 06:00
1 min
Vom Korn zum Dauborner Korn
Wie wird aus einem Getreidekorn der bekannte Dauborner Korn? Wir haben uns in der Brennerei von Thomas Kilian umgesehen.
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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