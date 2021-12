Von Auto in Limburg angefahren: 62-Jährige schwer verletzt

Ein Pkw-Fahrer hat am Donnerstagabend im Limburger Stadtteil Linter eine Fußgängerin angefahren. Symbolfoto: dpa

LIMBURG-LINTER - Ein Pkw-Fahrer hat am Donnerstagabend im Limburger Stadtteil Linter eine Fußgängerin angefahren.

Wie die Polizei berichtet, bog der 39-jährige Ford-Fahrer gegen 18.15 Uhr von der Mainzer Straße in Linter in die Feldbergstraße ein. Hierbei übersah er eine Fußgängerin, welche die Feldbergstraße überquerte. Die 62-jährige aus Limburg kam zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.