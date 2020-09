Vorfahrt missachtet: Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Symbolbild. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - Laut Polizeibericht befuhr der 43-jährige Fahrer eines Pkw am Freitag um 22.51 Uhr aus Bad Camberg kommend die Pommernstraße in Richtung Limburger Straße. Als er dort nach links auf die Limburger Straße abbog, missachtete er an der Einmündung einen ankommenden Pkw, der aus Richtung Stadtmitte Bad Camberg kam und in Richtung Bad Camberg-Erbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw.

Der Unfallverursacher, welcher von der Feuerwehr Bad Camberg aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste, seine 41-jährige Mitfahrerin sowie der 27-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs aus Aarbergen wurden schwer verletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen; die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.