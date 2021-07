Wanderer zwischen den Welten

Unterwegs, um die Hospizarbeit bekannter zu machen: Gunter Lutzi (links) besucht auf seiner Wanderung das Hospiz-Team um Christiane Stahl in Hadamar. Foto: Anavena

HADAMAR - Unter dem Motto "Ein Mann - 23 Hospize - 801,1 Kilometer" wandert Gunter Lutzi derzeit durch Hessen. Sein Ziel: Er will die Hospizarbeit bekannt machen und Menschen dazu anregen, sich sensibel mit dieser Tätigkeit auseinanderzusetzen. Nun hat Lutzi am Hospiz "Anavena" in Hadamar eine Wander-Pause eingelegt.

Nach einem herzlichen Empfang durch Mitarbeiter des Hospizes und einem Stück Erdbeertorte zur Stärkung war der besondere Gast eingeladen, am Erinnerungsgottesdienst für die Verstorbenen der vergangenen Monate im Hospiz "Anavena" teilzunehmen.

"Dass Gunter Lutzis Besuch genau auf diesen Tag gefallen ist, war ein besonders glücklicher Zufall. Wir haben uns gefreut, ihm einen Einblick in unsere Hospizarbeit geben zu können. Dazu zählte neben einer Führung durch unser Hospiz und Gespräche mit Haupt- und Ehrenamtlichen auch unser Erinnerungsgottesdienst", erklärt Christiane Stahl, Leiterin des Hospizes "Anavena". Gunter Lutzi war angetan von dem Empfang und dem Erleben der Hospizarbeit.

"Mich hat der Erinnerungstag vor der Kapelle auf dem Herzenberg sehr berührt und ich bin dankbar, diesen Teil der Arbeit im Hospiz ,Anavena' miterleben zu dürfen", sagte Gunter Lutzi.

Ganz im Sinne der ursprünglichen Wortbedeutung "Hospiz" aus dem lateinischen als Herberge, übernachtete Gunter Lutzi in einem Gästezimmer des Hospizes. Am Sonntag brach er zu seinem nächsten Ziel auf seiner Wanderung zu allen stationären Hospizen in Hessen auf.